بنك عُمان العربي يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "أوبار للاستثمارات المالية"

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وقّع بنك عُمان العربي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "أوبار للاستثمارات المالية" لتقديم خدمة مزود السيولة لأسهم البنك المدرجة في بورصة مسقط.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، سليمان بن حمد الحارثي، و الرئيس التنفيذي لشركة أوبار للاستثمارات المالية،عبد العزيز بن خليفة السعدي.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي إن الاتفاقية تمثِّل خطوة جديدة في جهود البنك لدعم الابتكار في الخدمات المالية، وتوجهات الاستراتيجية نحو تقديم أعلى قيمة للمستثمرين والمساهمين في البنك، مؤكدًا أن البنك يؤكد بتوقيعه هذه الاتفاقية مواصلة التزامه بدعم الجهود المبذولة لتنشيط بورصة مسقط وتعزيز ثقافة الاستثمار وفق وكالة الأنباء العمانية.

وأشار إلى أن بنك عُمان العربي يُعد مؤسسة مالية مدرجة في بورصة مسقط بقيمة سوقية تبلغ حاليًا 600 مليون دولار أميركي، بعد أن أتم عملية الاندماج مع بنك العز الإسلامي في عام 2020.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أوبار للاستثمارات المالية أن اختيار الشركة لتكون مزوّدًا للسيولة لبنك عُمان العربي، سيسهم في تحفيز التداول وتعزيز تدفقات السيولة لأسهم البنك؛ الأمر الذي يعزز موقعه كسهم قيادي في بورصة مسقط.

وقال "نأمل في أن تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية إضافة قيمة لحقوق المساهمين وجهود توسيع سوق رأس المال، الذي تعول عليه توجهات الاستدامة لدعم التنويع وجذب الاستثمارات إلى سلطنة عُمان".

ويتجاوز حجم الأصول الموحدة لبنك عُمان العربي 4 مليارات ريال عُماني، ويتخطى إجمالي حقوق الملكية 500 مليون ريال عُماني، وقد حقق البنك مؤشرات إيجابية للأداء والربحية، حيث سجل صافي الربح بنهاية الربع الأول من هذا العام 6.4 مليون ريال عُماني بزيادة قدرها 16 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.