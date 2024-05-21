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سهم "هيمز آند هيرز هيلث" الأميركة يقفز 28% في جلسة واحدة بدعم من أدوية "التنحيف"

الشركة تصنع أدوية إنقاص الوزن بسعر أقل 85% عن أدوية مماثلة

دبي - العربية.نت
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قفزت أسهم شركة " هيمز آند هيرز هيلث -Hims & Hers Health"لتصنيع الأدوية بنحو 28% في آخر جلسة تداول.

وجاءت هذه الارتفاعات بعد تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة بأنها تقوم بتصنيع نسخة آمنة عن أدوية إنقاص الوزن شبيهة بالتي تنتجها شركتا "نوفو نورديسك -Novo Nordisk" و"إيلي ليلي-Eli Lilly"وبسعر أقل بـ 85% عند نحو 200 دولار مقابل 1350 دولاراً لعقارات مماثلة مثل مونجارو و أوزمبيك.

وعلى الرغم من أن هذه الأدوية محمية ببراءات اختراع حتى عام 2032 إلا أن إدارة الغذاء والدواء سمحت بتصنيع نسخ مقلدة من هذه الأدوية نظرًا للنقص الشديد في الإمدادات، وتعد هذه الأدوية هي القسم الأسرع نموًا في شركة "Hims & Hers Health" ومن المتوقع أن تتجاوز إيراداتها 100 مليون دولار بحلول العام المقبل.

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