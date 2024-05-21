"أبوظبي الأول" يتجه للاستحواذ على حصة كبيرة في "يابي كريدي" التركي

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن بنك أبوظبي الأول يجري محادثات وصلت لمرحلة متقدمة للاستحواذ على حصة مجموعة كوتش التركية البالغة 61.2% في بنك "يابي كريدي" ومقره إسطنبول، وذلك مقابل نحو ثمانية مليارات دولار.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بالنظر لسرية المحادثات، إن العمل جار لوضع التفاصيل النهائية للصفقة المحتملة لرابع أكبر بنك خاص في تركيا بعد أشهر من المفاوضات.

وقال أحد المصادر إن كوتش طلبت نحو 8.5 مليار دولار مقابل أسهمها في يابي كريدي، وإن بنك أبوظبي الأول عرض نحو 7.5 مليار دولار.

وأحجم كل من أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول، ومجموعة كوتش عن التعليق.

وقفز سهم "يابي كريدي" لما يصل إلى 9.9% في أحدث المعاملات بعد تقرير "رويترز".

يشار إلى أن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول، تجاوز في مايو/أيار الجاري التوقعات محققاً أرباحاً صافية بلغت 4.15 مليار درهم (1.13 مليار دولار) في الربع الأول من العام.

وكانت النتائج أعلى من رقم العام السابق البالغ 3.93 مليار درهم (1.07 مليار دولار) وتجاوزت توقعات المحللين البالغة 3.6 مليار درهم (980.18 مليون دولار) التي أظهرتها بيانات مجموعة بورصات لندن.

كان بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات، أعلن في فبراير/شباط الماضي عن ارتفاع صافي الأرباح في 2023 إلى 16.4 مليار درهم، بنمو 56%، مقارنة مع العام السابق، بعد استثناء مكاسب بيع حصص في الشركات التابعة.