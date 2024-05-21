"سامسونغ" تعين رئيساً جديداً لأعمالها في مجال أشباه الموصلات

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أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات، اليوم الثلاثاء، أنها عينت جون يونغ-هيون رئيسا جديدا لأعمالها في مجال أشباه الموصلات في خطوة واضحة لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.

وسينتقل كيونغ كيه-هيون، الذي قاد سابقا الوحدة الرئيسية لأكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، إلى وحدة تخطيط الأعمال المستقبلية، وفقا للشركة.

ويتمتع جون الذي انضم إلى سامسونغ للإلكترونيات في عام 2000، بخبرة واسعة في قطاعي أشباه الموصلات والبطاريات، وفقا لوكالة "يونهاب".

وبعد أن قاد تطوير ذاكرات فلاش DRAM وNAND في قسم الرقائق، تولى إدارة شركة سامسونغ إس دي أي في عام 2017، مما ساعد شركة تصنيع البطاريات على تحقيق فائض في عام 2020 وجعلها لاعبا رئيسيا في السوق العالمية.

وقالت الشركة في بيان: "كان جون لاعبا رئيسيا في تنمية أعمال رقائق الذاكرة والبطاريات لشركة سامسونغ للإلكترونيات إلى المستوى العالمي. ونتوقع منه أن يتغلب على أزمة أشباه الموصلات بناء على خبرته الإدارية الغنية".

ومن المتوقع أن يركز جون على تعزيز القدرة التنافسية لوحدة أشباه الموصلات بالشركة من خلال الابتكار التكنولوجي والإصلاح التنظيمي.

وعانت أعمال الشركة في مجال الرقائق من تباطؤ المبيعات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سجلت خسارة تشغيلية تزيد عن 15 تريليون وون في العام الماضي. وسجلت خسائر تشغيلية لخمسة أرباع متتالية من الربع الأخير من عام 2022 إلى الربع الأخير من عام 2023.

ومع ذلك، في الربع الأول من عام 2024، انتعشت أعمال الرقائق لتحقق ربحا تشغيليا قدره 1.91 تريليون وون مع 23.1 تريليون وون في المبيعات، وذلك بفضل ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة.

وقالت شركة سامسونغ للإلكترونيات إنها ستعين جون رسميا في منصب الرئيس التنفيذي وفي مجلس الإدارة في اجتماع عادي للمساهمين العام المقبل.