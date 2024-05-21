"إي إف جي هيرميس" تستحوذ على حصة في "كينزي ويلث" الدنماركية للتكنولوجيا المالية
مذكرة تفاهم بين الطرفين بمجال إدارة الثروات
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أعلن بنك الاستثمار المصري "إي إف جي هيرميس" التابع لمجموعة "إي إف جي" القابضة، اليوم الثلاثاء، الاستحواذ على حصة أقلية في شركة "كينزي ويلث" الدنماركية المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية.
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وقال البنك في بيان لبورصة مصر، إنه وقع أيضا مذكرة تفاهم مع الشركة الدنماركية في مجال إدارة الثروات رقميا عبر الاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الصناعي في مجال إدارة الأصول وتحليل مخاطر الاستثمار.
وأشار البيان إلى أن الخطوة تأتي لتعزيز قدرة المستثمرين على اختيار وإعادة توازن ونسب محافظهم الاستثمارية، نقلاً عن "وكالة أنباء العالم العربي".
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