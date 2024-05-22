الأرباح السنوية لـ"ماركس & سبنسر" البريطانية ترتفع 58% بأعلى من التوقعات

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أعلنت العلامة التجارية البريطانية Marks & Spencer، عن ارتفاع أرباحها السنوية بنسبة 58% ما فاق التوقعات في دليل على نجاح استراتيجيتها لإعادة تشكيل أعمالها، وقد سجلت ارتفاعا في المبيعات في قسمي الأغذية والملابس.

ويصل عمر الشركة 140 عاما، وهي من أكبر الأسماء في بريطانيا، ومنذ عقدين تقوم بعملية تحول نجحت أخيرا الآن تحت قيادة الرئيس التنفيذي Stuart Machin بعد أن طبق برنامجا استثماريا لتحسين جودة الأغذية والملابس، بالإضافة إلى ترقية التكنولوجيا المستخدمة وسلاسل الامداد.

وحققت "ماركس & سبنسر" ربحًا قبل الضريبة وتعديل البنود بقيمة 716.4 مليون جنيه استرليني (913 مليون دولار) في العام حتى 30 مارس/ آذار، فيما كان المحللون توقعوا أرباحا بين 665 مليونا و705 ملايين جنيه إسترليني.