اندلاع حريق في مكاتب "نوفو نورديسك" خارج كوبنهاغن

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أكدت وكالة فرانس برس، اندلاع حريق ضخم في مكاتب "نوفو نورديسك" خارج كوبنهاغن في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع.

والموقع المتضرر من الحريق لا يستخدم للإنتاج، حسبما صرح متحدث باسم الشركة.

يذكر أن شركة Novo Nordisk تعمل جاهدا لتلبية الطلب العالمي على عقاقير السكري وإنقاص الوزن، كما أنها استثمرت بكثافة في التوسع في الدنمارك وخارجها.