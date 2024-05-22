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سوق السعودية

عمومية "المطاحن الحديثة" تصوت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال

بواقع ريال للسهم عن العام المالي الماضي

دبي - العربية.نت
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دعا مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية "المطاحن الحديثة"، المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتصويت على عدد من البنود، منها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأسمال الشركة عن العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 81.83 مليون ريال تقريبا، بواقع 1 ريال لكل سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية أيضا التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

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