"فيليب موريس" العالمية تستحوذ على 14.7% من "إيسترن كومباني" المصرية

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أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال اليوم استحواذها على حصة أقلية غير مباشرة تبلغ 14.7% في الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المصرية، والتي تعد أكبر شركة لتصنيع السجائر في مصر، وتقوم أيضًا بتقديم منتجات أخرى من ضمنها السيجار وتبغ الغليون.

وقالت فيليب موريس في بيان "اطلعت عليه "العربيةBusiness" إنها تسعى والشركة الشرقية إلى بحث، على أساس غير حصري، المجالات الاستراتيجية المحتملة للتعاون المتبادل طويل الأمد، في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والابتكار، ومنها منتجات التبغ المسخن، الأمر الذي من شأنه تمهيد الطريق نحو مستقبل خالٍ من الدخان في مصر.

وأفاد رئيس الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ودول الكومنولث في "فيليب موريس" فريد دي وايلد، "نحن نتطلع إلى بحث مجالات التعاون المحتملة مع الشركة الشرقية، بما في ذلك الفرص المتاحة لتقديم خيارات أفضل من السجائر إلى المدخنين البالغين في مصر".

ولم تفصح أي م الشركتين عن قيمة الصفقة.