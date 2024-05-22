اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الشركة الشرقية للدخان (رويترز)
الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" - رويترز
شركات

"فيليب موريس" العالمية تستحوذ على 14.7% من "إيسترن كومباني" المصرية

تتطلع لبحث مجالات التعاون مع الشركة الشرقية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال اليوم استحواذها على حصة أقلية غير مباشرة تبلغ 14.7% في الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المصرية، والتي تعد أكبر شركة لتصنيع السجائر في مصر، وتقوم أيضًا بتقديم منتجات أخرى من ضمنها السيجار وتبغ الغليون.

وقالت فيليب موريس في بيان "اطلعت عليه "العربيةBusiness" إنها تسعى والشركة الشرقية إلى بحث، على أساس غير حصري، المجالات الاستراتيجية المحتملة للتعاون المتبادل طويل الأمد، في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والابتكار، ومنها منتجات التبغ المسخن، الأمر الذي من شأنه تمهيد الطريق نحو مستقبل خالٍ من الدخان في مصر.

وأفاد رئيس الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ودول الكومنولث في "فيليب موريس" فريد دي وايلد، "نحن نتطلع إلى بحث مجالات التعاون المحتملة مع الشركة الشرقية، بما في ذلك الفرص المتاحة لتقديم خيارات أفضل من السجائر إلى المدخنين البالغين في مصر".

ولم تفصح أي م الشركتين عن قيمة الصفقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هدية من خامنئي.. العثور على خاتم رئيسي يعيد للأذهان قصة خاتم سليماني هدية من خامنئي.. العثور على خاتم رئيسي يعيد للأذهان قصة خاتم سليماني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط