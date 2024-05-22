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حوض بناء السفن تابع لشركة فينكانتييري الإيطالية
حوض بناء سفن تابع لشركة فينكانتييري الإيطالية
اقتصاد السعودية

"فينكانتييري" الإيطالية تؤسس وحدة لبناء السفن في السعودية

الشركة تسعى إلى زيادة تركيزها على قطاع الصناعات الدفاعية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة بناء السفن الإيطالية "فينكانتييري"، اليوم الأربعاء، عزمها توسيع تعاونها مع السعودية من خلال وحدتها الجديدة فينكانتييري‭‭ ‬‬أرابيا.

وذكرت الشركة في بيان صحافي صدر على هامش مؤتمر صناعي أن الوحدة السعودية ستدعم رؤية المملكة 2030 في قطاعات الرحلات السياحية والصناعات الدفاعية والخدمات البحرية.

وعززت الشركة الإيطالية المملوكة للدولة وجودها في الشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية. وقال الرئيس التنفيذي بيروبرتو فولجيرو في مارس/ آذار 2023 إن الشركة ستدخل السوق السعودية ولديها إمكانات للنمو في المنطقة، وفق "رويترز".

"إيدج" و"فينكانتييري" توقعان عقدا قيمته 400 مليون يورو مع خفر السواحل الإماراتي شركات اقتصاد الإمارات "إيدج" و"فينكانتييري" توقعان عقدا قيمته 400 مليون يورو مع خفر السواحل الإماراتي

وتسعى فينكانتييري أيضا إلى زيادة تركيزها على قطاع الصناعات الدفاعية الذي يمثل حاليا نحو ربع إيراداتها.

وقال الرئيس التنفيذي في بيان "بالنظر إلى الدور المحوري للصناعة البحرية في رؤية 2030، فإننا نتطلع بشدة إلى إقامة شراكات استراتيجية".

وضعت فينكانتييري يوم الاثنين اللمسات النهائية على مشروع مشترك لبناء السفن يسمى مايسترال مع مجموعة إيدج ومقرها أبوظبي.

وأعلنت الشركتان توقيع اتفاقية قيمتها 400 مليون يورو (433 مليون دولار) مع قوات خفر السواحل الإماراتية لتزويدها بعشر سفن دورية متقدمة بطول 51 مترا.

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