"قطر الوطني" و"أريدُ فينتك" توسعان شراكة لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية في عمان

1 دقيقة للقراءة

أعلنت مجموعة "بنك قطر الوطني"، اليوم الأربعاء، توسيع نطاق الشراكة مع "أريدُ فينتك" بهدف تطوير سوق خدمات التكنولوجيا المالية من خلال المنصة التابعة لشركة أريدُ القطرية للاتصالات في سلطنة عمان دعما لمسيرة التحول الرقمي بالمنطقة.

وقالت الشركتان في بيان صحافي إن بنك قطر الوطني سيعمل كبنك التسوية لمحفظة أريدُ للهاتف الجوال في السلطنة في امتداد للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين الذي كان يركز بشكل أولي على الخدمات المماثلة داخل قطر.

وأضاف البيان أن هذه الشراكة ستتيح لعملاء أريدُ في سلطنة عمان الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المالية مباشرة من الهواتف المحمولة، بما يشمل الدفع عبر الهاتف المحمول وتحويل الأموال ودفع الفواتير إلى جانب خدمات أخرى، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار البيان إلى أن أريدُ فينتك، التي تعمل حاليا في قطر والمالديف وتعتزم إطلاق عملياتها في سلطنة عمان في وقت لاحق هذا الصيف، تسعى لبناء سوق متكاملة لتمكين الأفراد والشركات ماليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونقل البيان عن خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك قطر الوطني قوله إن الشراكة تتوافق مع التزام البنك "بدعم الابتكار في السلطنة. وبالاستفادة من بنيتنا التحتية المصرفية القوية والانتشار الواسع لشركة أريدُ فإننا نهدف إلى دعم الأفراد والشركات من خلال تقديم خدمات مالية مريحة وآمنة ويسهُل الوصول إليها".

وأوضح البيان أن الشراكة تؤكد التزام بنك قطر الوطني وأريدُ بتعزيز الشمول المالي وتحفيز الابتكار الرقمي في سلطنة عمان.