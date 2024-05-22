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تكنولوجيا

"مايكروسوفت" تتعاون مع "جي42" الإماراتية لاستثمار مليار دولار في مركز بيانات بكينيا

أكدت أن مركز البيانات سيبدأ العمل في غضون عامين من توقيع الأطراف على الاتفاقيات النهائية

دبي - العربية.نت
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قالت شركة "مايكروسوفت" و "جي42" للذكاء الاصطناعي الإماراتية اليوم الأربعاء إنهما ستتعاونان لاستثمار مليار دولار في مركز للبيانات في كينيا في إطار جهود توسيع خدمات الحوسبة السحابية في شرق أفريقيا.

وسيعمل مركز البيانات، الذي ستبنيه (جي42) وشركاؤها، بالطاقة الحرارية الأرضية وسيتيح إمكان الوصول إلى منصة أزور التابعة لمايكروسوفت من خلال منطقة سحابية جديدة لشرق أفريقيا.

وبدأت (جي42) ومقرها أبوظبي، التي استثمرت مايكروسوفت 1.5 مليار دولار فيها الشهر الماضي، في تدريب نموذج ذكاء اصطناعي موسع ومفتوح المصدر باللغتين السواحيلية والإنجليزية، وفقا لـ "رويترز".

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وتستثمر أمازون دوت كوم ومايكروسوفت وألفابت المليارات في مراكز بيانات جديدة عبر مختلف المناطق لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وذكرت مايكروسوفت المصنعة لنظام التشغيل ويندوز أن مايكروسوفت و(جي42) ووزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في كينيا ستوقع خطاب النوايا الخاص بهذا التعاون يوم الجمعة في إطار زيارة دولة يقوم بها الرئيس الكيني وليام روتو للولايات المتحدة.

وقالت مايكروسوفت أيضا إن مركز البيانات سيبدأ العمل في غضون عامين من توقيع الأطراف على الاتفاقيات النهائية.

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