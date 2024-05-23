مجلس إدارة "أنابيب السعودية" يوصي بتوزيع 7.4% أرباحا نقدية عن عام 2023
بإجمالي 37.5 مليون ريال و بواقع 0.74 ريال للسهم
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أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية" بتاريخ 23 مايو الجاري بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.4% على المساهمين عن السنة المالية 2023م.
وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموصي بتوزيعه 37.5 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة 50.54 مليون سهم تقريبا، وحصة السهم من التوزيع 0.74 ريال.
وتكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية يوم التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.
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