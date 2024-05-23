"المشتركة للمقاولات" الكويتية تقر توزيع 30% أرباحاً نقدية عن 2023
بواقع 30 فلساً للسهم
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية، اليوم الخميس، موافقة جمعيتها العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلسا للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2023.
وقالت المشتركة في إفصاح إلى "بورصة الكويت" إن التوزيعات التي تعادل 30% من القيمة الاسمية للسهم، تستحق للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 10من يونيو/ حزيران المقبل.
وأوضحت أنه سيجري صرف التوزيعات في 13 يونيو/ حزيران .
-
انخفاض صافي الأصول الأجنبية لـ"المركزي" الكويتي 4.3% إلى 44.1 مليار دولار في أبريل
ارتفاع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في الكويت 3.34% في أبريل
اقتصاد
-
"البيوت الاستثمارية" الكويتية تحدد نطاقا سعريا لطرح عام أولي
الشركة تهدف إلى جمع ما يصل إلى 146.53 مليون دولار
أسواق المال
-
توقعات باستمرار ارتفاعات سوق الكويت هذا العام
بدعم من ارتفاع أسعار النفط وأرباح الشركات
افتتاح الأسواق