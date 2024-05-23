مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية
شعار شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية
بورصة الكويت

"المشتركة للمقاولات" الكويتية تقر توزيع 30% أرباحاً نقدية عن 2023

بواقع 30 فلساً للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية، اليوم الخميس، موافقة جمعيتها العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلسا للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2023.

وقالت المشتركة في إفصاح إلى "بورصة الكويت" إن التوزيعات التي تعادل 30% من القيمة الاسمية للسهم، تستحق للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 10من يونيو/ حزيران المقبل.

وأوضحت أنه سيجري صرف التوزيعات في 13 يونيو/ حزيران .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حمى التسلح تصيب الدول الأوروبية "المسالمة" بعد حرب أوكرانيا حمى التسلح تصيب الدول الأوروبية "المسالمة" بعد حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط