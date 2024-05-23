"المشتركة للمقاولات" الكويتية تقر توزيع 30% أرباحاً نقدية عن 2023

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أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية، اليوم الخميس، موافقة جمعيتها العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلسا للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2023.

وقالت المشتركة في إفصاح إلى "بورصة الكويت" إن التوزيعات التي تعادل 30% من القيمة الاسمية للسهم، تستحق للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 10من يونيو/ حزيران المقبل.

وأوضحت أنه سيجري صرف التوزيعات في 13 يونيو/ حزيران .