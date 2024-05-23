"بن داود" توقع اتفاقية للاستحواذ على 100% من "الجميرا للتجارة" بـ186.5 مليون ريال

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وافق مجلس إدارة شركة "بن داود القابضة" أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين باستثناء الأطراف ذوي العلاقة على الاستحواذ على 100% من حصص شركة الجميرا للتجارة مقابل 186.5مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن هذه الصفقة تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة والموافقات النظامية الأخرى ومنها موافقة الهيئة العامة للمنافسة.

أوضحت أن المقابل المتفق عليه للحصص المباعة للأسهم المستحوذ عليها، 186.5 مليون ريال، وسيكون خاضعاً للتعديل بناءً على صافي الديون ورأس المال العامل استناداً إلى الشروط المذكورة في اتفاقية البيع والشراء، والتي سيتم دفعها للبائع نقدًا، وفقًا للاتفاقية.

وذكرت أن أطراف الصفقة هم شركة بن داود القابضة "المشتري"، وعبد الخالق داود بن داود "البائع".

وستمول "بن داود القابضة" الصفقة من خلال مصادرها الداخلية.

وأوضحت أن الجميرا هي شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط الجملة والتجزئة والتوزيع، وتمارس أنشطتها من خلال أربعة أقسام والتي تتضمن قسم الأمتعة والأغذية والألعاب والسلع الكمالية.

وأشارت إلى البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة لشركة الجميرا للتجارة ففي عام 2021 بلغت الإيرادات 81.05 مليون ريال تقريبا وصافي ربح بقيمة 13.92 مليون ريال، وفي عام 2022 سجلت الإيرادات نحو 111 مليون ريال تقريبا والأرباح الصافية 13.29 مليون ريال وفي عام 2023: بلغت إيراداتها 142.87 مليون ريال وصافي الربح 22.21 مليون ريال.

وقالت "بن داود" إن الصفقة تعتبر متوافقة مع رؤية الشركة الاستراتيجية لتوسيع عملياتها في التوزيع والتقليل من مخاطر سلاسل الإمداد وتحسين هوامش الربحية بالسيطرة على مكامن القوة والتكامل الرأسي مع الأعمال الحالية للشركة.

وتوقعت أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي للشركة ومساهميها بالربع الذي يشهد إتمام الصفقة بها والمتوقع خلال النصف الثاني من العام 2024م.

وتعدّ الجميرا طرفا ذا علاقة حيث لكلٍ من أعضاء مجلس الإدارة: عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وكل من عبدالرزاق بن داود وخالد بن داود وطارق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها.