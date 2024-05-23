"غولدمان ساكس" أول بنوك وول ستريت حصولا على موافقة لإنشاء مقره الإقليمي في الرياض

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حصل البنك الاستثماري "غولدمان ساكس" مؤخرًا على ترخيص من وزارة الاستثمار في المملكة لإنشاء مقره الإقليمي في الرياض، وفقًا لمصادر بلومبرغ.

ويعد "غولدمان ساكس" أول بنك في وول ستريت يلتزم بالشرط الذي حددته السعودية للشركات الأجنبية للحصول على عقود حكومية.

وبموجب القواعد التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، يجب أن يكون للشركات قاعدة إقليمية في المملكة العربية السعودية تضم ما لا يقل عن 15 موظفًا، بما في ذلك المديرين التنفيذيين الذين يشرفون على بلدان أخرى.

ويأتي هذا تزامنا مع زيادة التوظيف في المملكة من قبل بنوك عالمية أخرى مثل "JPMorgan Chase" و"Deutsche Bank" و"HSBC".