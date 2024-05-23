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مبادلة للاستثمار

"مبادلة" تخطط لبيع حصة إضافية في "غلوبال فاوندريز" لجمع 950 مليون دولار

تقدر القيمة السوقية للشركة عند 30.5 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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يخطط صندوق أبوظبي للاستثمار "مبادلة" لبيع حصة إضافية في شركته التابعة "غلوبال فاوندريز" لصناعة الرقائق لجمع ما يقرب من 950 مليون دولار بحسب وكالة "بلومبرغ".

وكان الصندوق الذي يتبع لـ"مبادلة للاستثمار" قد طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام قبل عامين ويخطط لبيع حصة إضافية على سعر ما بين 50.75 دولار للسهم و52.50 دولار وهو يشكل خصما ما بين 5 و8% مقارنة بالسعر الحالي للسهم.

وتراجع سعر سهم "GlobalFoundries" بـ 9% منذ بداية العام مما يقدر القيمة السوقية للشركة عند 30.5 مليار دولار.

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