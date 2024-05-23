"مبادلة" تطرح سندات فورموزا لأجل 10 سنوات بقيمة 750 مليون دولار

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ذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الخميس، أن شركة مبادلة للاستثمار، أحد صناديق الاستثمار السيادية لأبوظبي، طرحت سندات فورموزا المقومة بالدولار لأجل عشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار.

وأضافت الخدمة أن شركة المعمورة التابعة لـ"مبادلة" تتولى بيع أدوات الدين بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وفق "رويترز".

وتابعت أن عملية الإصدار تلقت طلبيات شراء تزيد قيمتها عن 3.5 مليار دولار، ومن المتوقع تسعير الطرح وتخصيص السندات في وقت لاحق اليوم.