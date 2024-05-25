تراجع إيرادات "مناجم" المغربية 13% إلى 194 مليون دولار في الربع الأول

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أعلنت مناجم، أكبر شركة للتعدين في المغرب، أمس الجمعة تراجع إيراداتها خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 13% إلى 1.935 مليار درهم (194 مليون دولار)، وعزت ذلك إلى خفض إنتاج الكوبالت.

وذكرت الشركة في بيان أنها قررت تقليص الإنتاج في منجمها للكوبالت في بوعزر بجبال الأطلس "حفاظا على الموارد" وسط انخفاض الأسعار في السوق الدولية.

ويزود منجم بوعزر شركة صناعة السيارات الألمانية بي.إم.دبليو بالكوبالت الذي يستخدم بكثافة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

وتخطط "مناجم" أيضا لتزويد شركة رينو في 2025.

وأشارت الشركة المغربية أيضا إلى "تعليق مؤقت" للإنتاج في موقع صناعي آخر للكوبالت في الكماسة قرب مراكش، حيث تستثمر في التعزيزات المقاومة للزلازل بعد زلزال الثامن من سبتمبر/ أيلول الذي هز منطقة جبال الأطلس.

وأوضحت أن تراجع أداء الكوبالت جرى تعويضه بفضل ارتفاع أسعار الذهب والفضة والنحاس.

و"مناجم" المدرجة في بورصة الدار البيضاء وتعمل في ست دول بقارة أفريقيا هي شركة تابعة لصندوق المدى الاستثماري المملوك للعائلة المالكة في المغرب.