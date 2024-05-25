"فيتش" ترفع التصنيف الائتماني لـ"السعودية للكهرباء" إلى "+A"

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رفعت وكالة فيتش الدولية التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء من درجة A إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو مساوٍ لدرجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، خالد القنون، أن التصنيف يعكس الجهود والاستثمارات التي تقوم بها الشركة لتعزيز موثوقية وكفاءة الشبكة الكهربائية. كما يعكس السجل المالي القوي للشركة وتبنيها لأفضل ممارسات الحوكمة، واتساقها مع توجيهات وزارة الطاقة وإستراتيجية استدامة الطاقة الكهربائية للمملكة.

وبينت وكالة "فيتش" أن التصنيف الجديد جاء انعكاساً لعدة عوامل رئيسية، منها اتخاذ القرارات السليمة، والدعم الحكومي القوي، والانسجام مع السياسة الوطنية، إضافة إلى ملكية الحكومة بنسبة 81%، وجهود "السعودية للكهرباء" في تحقيق استدامة الطاقة وإزالة الكربون في السعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويبرز التصنيف الجديد لـ"السعودية للكهرباء" سجلها المالي المستقر والذي تم دعمه من خلال تحويل 168 مليار ريال من التزامات الشركة إلى أداة حقوق ملكية مشابهة للأسهم، وتحسن القدرة على تحمل الرفع المالي، ووضوح التدفقات النقدية في نموذج عملها الحالي، ودورها الحيوي في خطط الطاقة في المملكة.

وكثفت الشركة خلال الربع الأول من عام 2024، خطط النمو ببرنامج إنفاق رأسمالي طموح بقيمة 10.5 مليار ريال في مشاريع التوليد والنقل والتوزيع، مؤكدة التزامها بتسريع الاستثمارات في البنية التحتية للشبكة، بهدف تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء.

وسجلت الشركة في الربع الأول من عام 2024 إيرادات بلغت 15.9 مليار ريال، وزيادة بنسبة 9.1% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 6.8 مليار ريال، وزيادة بنسبة 87% في صافي الربح إلى 897 مليون ريال وذلك بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق.