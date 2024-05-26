"الباحة للاستثمار" توقع مذكرة للاستحواذ على 13.04% من "المراكز الراقية المحدودة"

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وقعت شركة الباحة للاستثمار والتنمية بتاريخ 23 مايو الجاري مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مالك حصص حقوق الملكية غير المسيطرة بشركة المراكز الراقية المحدودة وعددها 750 ألف حصة تمثل ما نسبته 13.04% من رأسمال شركة المراكز الراقية المحدودة وشركتها التابعة شركة إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري للاستحواذ المحتمل والمملوكة بالكامل لعضو مجلس الإدارة مشعل محمد مفتي، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وقالت شركة الباحة للاستثمار والتنمية في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إنها بعد الاستحواذ ستصبح حصتها في ملكية المراكز الراقية المحدودة (100%) من رأسمال بدلاً من 86.96% حاليا.

ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 60 يوما من تاريخ التوقيع عليها أو حتى اكتمال توقيع الاتفاق النهائي – أيهما أسبق، قابلة للتمديد لمدد أخرى بموجب تفاهم خطي بين الطرفين.

وأشارت إلى تفاهم الطرفان على أنه في حال التوافق النهائي بين الطرفين ستقوم شركة الباحة للاستثمار والتنمية بسداد قيمة الاستحواذ خلال مدة سنة من تاريخ نقل الحصص ويحق للمشتري تمديدها لمدة أو مدد مماثلة.

وستجري "الباحة للاستثمار" خلال مدة الاتفاقية أعمال التقييم والفحص النافي للجهالة والاتفاقيات الأولية بين الطرفين، وتحديد قيمة شراء الحصص المباعة بعد استكمال التقييم واتفاق الأطراف على ذلك.

و أوضحت أن الصفقة تخضع لموافقات الجهات النظامية ذات الاختصاص وكذلك موافقة الجمعية العمومية العادية لشركة الباحة للاستثمار والتنمية،وأنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.