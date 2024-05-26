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سوق السعودية

انتهاء الصيانة المجدولة واستئناف التشغيل في 3 مصانع تابعة لـ"سبكيم"

سينعكس الأثر المالي لهذا التوقف المجدول في نتائج الربع الثاني من العام

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، عن الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الشركة العالمية لخلات الفينيل والشركة العالمية للأسيتيل والشركة العالمية للغازات (ضمن الشركات التابعة لسبكيم) والبدء في تشغيل المصانع يوم السبت 25 مايو 2024م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه تم خلال هذا التوقف المجدول للمصانع الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية وفق الخطة المجدولة والتي سيكون لها تأثير إيجابي على كفاءة المصانع ورفع مستوى الاعتمادية وخفض التكاليف بما يتناسب مع الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

سينعكس الأثر المالي لهذا التوقف المجدول في نتائج الربع الثاني من عام 2024م، علماً بأن الشركة أعلنت عن اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.

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