إنهاء مذكرة بين "البحري" و"الغاز" بشأن بحث التعاون في إنشاء شركة للنقل البري

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أعلنت كل من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) وشركة الغاز والتصنيع الأهلية"الغاز" إنهاء مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين باتفاق الطرفين لعدم جدوى إنشاء شركة تعمل في نشاط النقل البري والخدمات اللوجستية لكلا الطرفين.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إنهاء المذكرة جاء بعد إجراء الدراسات اللازمة، ولم ينتج عن هذا الإنهاء أي أثر مالي يذكر.

وكانت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) و شركة الغاز والتصنيع الأهلية"الغاز" قد وقعتا بتاريخ 3 أكتوبر 2023 مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية لبحث سبل التعاون بينهم في الدخول في شراكة لإنشاء شركة تعمل في نشاط النقل البري والخدمات اللوجستية.