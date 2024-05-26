اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة أديس العربية القابضة
شعار شركة أديس القابضة
سوق السعودية

"أديس" تفوز بتشغيل 6 منصات حفر برية في الكويت بـ 2.42 مليار ريال

تبدأ أعمال عقود المنصات خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة أديس القابضة عن فوز شركتها التابعة بعود لتشغيل 6 منصات حفر برية لصالح شركة نفط الكويت (KOC)، وتقدر القيمة المتراكمة للعقد شاملاً المدة المؤكدة وفترة التمديد الاختياري بـ 2.42 مليار ريال.

وقالت "أديس"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العقد الجديد يتضمن اتفاقات جديدة لتشغيل 4 من منصات الشركة العاملة حالياً في الكويت إلى جانب اتفاقات لتشغيل منصتين جديدتين.

وتتضمن جميع العقود تشغيل منصات للحفر العميق من فئة المنصات ذات قدرة 3 آلاف حصان، وهو ما يمثل قطاعاً متنامياً شديد التخصص بالكويت.

"أديس" لـ"العربية Business": نمتلك 49 منصة بحرية من 400 موجودة في العالم أخبار حصرية "أديس" لـ"العربية Business": نمتلك 49 منصة بحرية من 400 موجودة في العالم

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال عقود المنصات خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025 وتمتد لمدة مؤكدة تبلغ 5 سنوات مع إمكانية التمديد الاختياري لعام واحد.

ويضاعف العقد أسطول "أديس" المتعاقد عليه لصالح شركة نفط الكويت بواقع 3 أضعاف خلال 24 شهراً، ليرتفع عدد المنصات العاملة في الكويت من 4 منصات في بداية عام 2023، إلى إجمالي 12 منصة، من المتوقع أن تكون عاملة بحلول عام 2024.

ولدى المجموعة حالياً 10 منصات برية تعمل مع شركة نفط الكويت في الكويت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
جلب مياه الشرب يوميا مهمة نساء قرية صومالية معزولة جلب مياه الشرب يوميا مهمة نساء قرية صومالية معزولة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط