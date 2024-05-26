"أديس" تفوز بتشغيل 6 منصات حفر برية في الكويت بـ 2.42 مليار ريال

1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة أديس القابضة عن فوز شركتها التابعة بعود لتشغيل 6 منصات حفر برية لصالح شركة نفط الكويت (KOC)، وتقدر القيمة المتراكمة للعقد شاملاً المدة المؤكدة وفترة التمديد الاختياري بـ 2.42 مليار ريال.

وقالت "أديس"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العقد الجديد يتضمن اتفاقات جديدة لتشغيل 4 من منصات الشركة العاملة حالياً في الكويت إلى جانب اتفاقات لتشغيل منصتين جديدتين.

وتتضمن جميع العقود تشغيل منصات للحفر العميق من فئة المنصات ذات قدرة 3 آلاف حصان، وهو ما يمثل قطاعاً متنامياً شديد التخصص بالكويت.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال عقود المنصات خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025 وتمتد لمدة مؤكدة تبلغ 5 سنوات مع إمكانية التمديد الاختياري لعام واحد.

ويضاعف العقد أسطول "أديس" المتعاقد عليه لصالح شركة نفط الكويت بواقع 3 أضعاف خلال 24 شهراً، ليرتفع عدد المنصات العاملة في الكويت من 4 منصات في بداية عام 2023، إلى إجمالي 12 منصة، من المتوقع أن تكون عاملة بحلول عام 2024.

ولدى المجموعة حالياً 10 منصات برية تعمل مع شركة نفط الكويت في الكويت.