"الخدمات الأرضية" توافق على تأسيس شركة متخصصة في أنشطة وكالات السفر
رأسمال الشركة الجديدة يبلغ 500 ألف ريال
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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة جديدة مملوكة بنسبة 100% كشركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية، تحت مسمى "شركة الخدمة الأرضية لخدمات السفر والسياحة".
وقالت "الخدمات الأرضية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن رأسمال الشركة الجديدة يبلغ 500 ألف ريال، وذلك بعد استيفاء متطلبات الأنظمة والتعليمات المتبعة الصادرة من الجهات المختصة لممارسة نشاطاتها وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.
وتتمثل أنشطة شركة الخدمة الأرضية لخدمات السفر والسياحة في أنشطة وكالات السفر، وأنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي.
وأوضحت أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية "الخدمات الأرضية" التي تسعى للنمو، وتطوير أعمالها، وتنويع إيراداتها.
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