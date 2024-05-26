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"إيلاي ليلي" الأميركية تضاعف استثماراتها لزيادة إنتاج أدوية السكري وإنقاص الوزن

الشركة أعلنت عن استثمارات إضافية بـ5.3 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "إيلاي ليلي" الأميركية للأدوية، التي تنتج عقارَي أمراض السكري وخسارة الوزن الشهيرين Mounjaro و Zepbound، عن استثمارات إضافية بقيمة 5.3 مليار دولار في موقع تصنيع جديد بولاية إنديانا الأميركية.

ويعد هذا أحد أكبر الاستثمارات من نوعها، لتعزيز إنتاج أدوية السكري وفقدان الوزن التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن هذا الإعلان يرفع إجمالي استثمارات "Eli Lilly" في الموقع، الذي هو قيد الإنشاء بالقرب من مقرها الرئيسي في إنديانابوليس، إلى 9 مليارات دولار.

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