اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركة العرض المتقن
شعار شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي"
سوق السعودية

"هيئة السوق المالية توافق على زيادرة رأس مال "توبي" بنسبة 100%

عبر منح أسهم ورسملة 150 مليون ريال من الأرباح المبقاة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية ( توبي ) عن حصولها على موافقة هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ 23 مايو 2024م على طلب الشركة زيادة رأسمالها من 150 مليون ريال إلى 300 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن زيادة رأس المال ستكون بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأعلنت الشركة نهاية مارس الماضي عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بأسهم منحة عن طريق رسملة 150 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

رئيس "شاكر" للعربية: حصتنا السوقية في قطاع التكييف 17% والأجهزة المنزلية 11% أخبار حصرية رئيس "شاكر" للعربية: حصتنا السوقية في قطاع التكييف 17% والأجهزة المنزلية 11%

وارتفع صافي ربح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" بنسبة 3.83% إلى 29.68 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 28.58 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
جلب مياه الشرب يوميا مهمة نساء قرية صومالية معزولة جلب مياه الشرب يوميا مهمة نساء قرية صومالية معزولة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط