"هيئة السوق المالية توافق على زيادرة رأس مال "توبي" بنسبة 100%

1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية ( توبي ) عن حصولها على موافقة هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ 23 مايو 2024م على طلب الشركة زيادة رأسمالها من 150 مليون ريال إلى 300 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن زيادة رأس المال ستكون بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأعلنت الشركة نهاية مارس الماضي عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بأسهم منحة عن طريق رسملة 150 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وارتفع صافي ربح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" بنسبة 3.83% إلى 29.68 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 28.58 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.