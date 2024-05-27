إقرار تأسيس أول شركة تكنولوجية لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر

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وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الاثنين، على تأسيس أول شركة ناشئة تكنولوجية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام التكنولوجيا المالية.

وقالت الهيئة في بيان إن لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وافقت على تأسيس شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف البيان أن اللجنة وافقت أيضا على قيد شركة في لينس بسجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة، حيث تعمل في مجال عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيا وعمليات التعرف على العميل إلكترونيا وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ونقل البيان عن رئيس الهيئة محمد فريد قوله إن الموافقات الجديدة تأتي في إطار تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.

وأضاف فريد أن أولويات رؤية الهيئة ترتكز على توفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأضاف أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.