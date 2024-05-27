"العالمية القابضة" تعتزم تنفيذ استحواذات في قطاع التعدين بمليار دولار

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أعلنت الشركة العالمية القابضة الإماراتية- "IHC"، عن نيتها تنفيذ عمليات استحواذ بقيمة مليار دولار في قطاع التعدين خلال العام الجاري، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".

يأتي ذلك، فيما شرعت شركة التعدين التابعة لـ "IHC"، في سلسلة من الصفقات في إفريقيا، بعد اقتحام السوق العام الماضي من خلال استحواذها على منجم كبير للنحاس في زامبيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة IHC، سيد بصر شعيب، لصحيفة فايننشال تايمز، إن شركة IRH التابعة لها وقعت اتفاقيات مشروع مشترك لتعدين خام الحديد في موقعين في أنغولا - كسلا كيتونغو ومونينجا – كما أنها تجري محادثات متقدمة لاستخراج النيكل في بوروندي وكذلك معادن مختلفة في تنزانيا وكينيا.

وكشف شعيب لـ "فايننشال تايمز"، أن "العالمية القابضة" تتوقع تنفيذ صفقات استحواذ في مجال التعدين بنحو مليار دولار هذا العام.

وأوضح شعيب أن كل ما يتعلق بالتعدين أو أعمال تكرير الذهب، أو الجانب التجاري من الأعمال التابعة لشركة العالمية القابضة، بات تحت شركة IRH.

سهلت الشركة ترتيباً بين مصفاة الذهب Auric Hub، وهي مصفاة للذهب والفضة في أبوظبي، وشركة تجارة الذهب Primera Gold DRC، التي فازت العام الماضي باحتكار لمدة 25 عاماً للذهب المستخرج يدوياً في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومع ذلك، قال شعيب إن هذه العملية التجارية تم تسليمها الآن إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

من جانبه، قال رئيس الاستثمار في "BHM Capital"، طلال طوقان، في مقابلة مع "العربية Business"، إن توجه شركة "IHC" نحو قطاع التعدين إيجابي خصوصا مع ارتفاع الطلب العالمي والإقليمي على المعادن التي تدخل في العديد من الصناعات.

كانت أرباح الشركة العالمية القابضة، قد ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 88% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 ، لتبلغ 8 مليارات درهم.

وسجلت الشركة إيرادات فصلية بقيمة 19 مليار درهم ، بزيادة 23% على أساس سنوي.