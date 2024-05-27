"بلتون" المصرية تحقق 514 مليون جنيه أرباحاً في الربع الأول
إيرادات التشغيل نمت 812% إلى 1.33 مليار جنيه
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أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة بلتون القابضة في مصر، اليوم الاثنين، أن إيرادات التشغيل قفزت 812%، على أساس سنوي في الربع الأول من العام.
وقالت الشركة في بيان اليوم إن إيرادات التشغيل بلغت 1.33مليار جنيه في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/ آذار، نتيجة النمو القوي في إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية بدعم الأداء القوي لبنك الاستثمار.
وبلغت إيرادات الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 458 مليون جنيه في الربع الأول، فيما بلغ صافي الربح 514 مليون جنيه، مقابل خسائر 52 مليون جنيه خلال الفترة نفسها قبل عام وفق "رويترز".
وبلغت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 236 مليون جنيه في الربع الأول، بنمو 355% على أساس سنوي.
كما سجلت بلتون لتداول الأوراق المالية ارتفاعا في إيرادات التشغيل، مدفوعة بزيادة العمولات ونمو في قيمة محفظة الإقراض بالهامش التي بلغت 1.24 مليار جنيه بحلول نهاية الربع الأول، بارتفاع 675 %على أساس سنوي.
وحققت بلتون لإدارة الأصول نموا في قيمة الأصول المدارة لتصل إلى 29.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بزيادة 56% على أساس سنوي، مقارنة مع 18.8مليار جنيه قبل عام.
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