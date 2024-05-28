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بنك UBS ينتهي من خفض الوظائف في آسيا

انتهاء استحواذ "كريدي سويس" على "UBS" الأسبوع الحالي

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مجموعة UBS في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إدموند كوه، إن معظم تخفيضات الوظائف في البنك في المنطقة قد انتهت، مع اقترابه من الانتهاء الرسمي من اندماجه مع كريدي سويس.

حيث قام البنك السويسري بتسريح آلاف الموظفين بعد الإنقاذ الطارئ لبنك كريدي سويس العام الماضي في صفقة توسطت فيها الحكومة.

ومن المقرر أن تنتهي عملية الاستحواذ رسميا هذا الأسبوع.

ويدير بنك يو بي إس أصولا تبلغ نحو 850 مليار دولار في آسيا.

وعادت المجموعة ومقرها زيوريخ إلى تحقيق الأرباح في الربع الأول بعد ربعين من الخسائر.

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