بنك UBS ينتهي من خفض الوظائف في آسيا

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال رئيس مجموعة UBS في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إدموند كوه، إن معظم تخفيضات الوظائف في البنك في المنطقة قد انتهت، مع اقترابه من الانتهاء الرسمي من اندماجه مع كريدي سويس.
حيث قام البنك السويسري بتسريح آلاف الموظفين بعد الإنقاذ الطارئ لبنك كريدي سويس العام الماضي في صفقة توسطت فيها الحكومة.
ومن المقرر أن تنتهي عملية الاستحواذ رسميا هذا الأسبوع.
ويدير بنك يو بي إس أصولا تبلغ نحو 850 مليار دولار في آسيا.
وعادت المجموعة ومقرها زيوريخ إلى تحقيق الأرباح في الربع الأول بعد ربعين من الخسائر.
-
وثيقة: بنك الكويت الوطني يعتزم إصدار سندات خضراء للمرة الأولى
لأجل 6 سنوات غير القابلة للاسترداد لخمس سنوات
أسواق المال
-
طلبات تفوق 19 مليار دولار على صكوك السعودية
المملكة تطرح صكوكا لآجال 3 و6 و10 سنوات
اقتصاد
-
مسؤول في الفيدرالي: العودة لرفع الفائدة سيناريو محتمل إذا لم تستجب أرقام التضخم
رؤية "عدة أشهر أخرى" من بيانات التضخم الإيجابية شرط قبل خفض أسعار الفائدة
قصص اقتصادية