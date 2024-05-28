تحذير من صفقة استحواذ بـ 4.3 مليار دولار تهدد بإضعاف عملة جنوب إفريقيا
"بي إتش بي" تطلب الاستحواذ على شركة "إنجلو أميركان" للتعدين
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
توقع بنك جي بي مورغان تشيس أن يؤدي استحواذ "BHP" على شركة التعدين "Anglo American"، إلى تخارجات مالية بقيمة 4.3 مليار دولار من جنوب إفريقيا.
وأضاف البنك أن مثل هذه التخارجات المالية من البلاد قد تؤدي إلى إضعاف عملة الراند بعد ارتفاعها بـ 4.4% أمام الدولار منذ بداية العام.
وبالنسبة لهذه الصفقة التي اقترحتها شركة "بي إتش بي" ورفضتها شركة "إنجلو أميركان" ستتضمن قيام الأخيرة بتوزيع ممتلكاتها في وحدات خام الحديد والبلاتين التابعة لها في جنوب إفريقيا على المساهمين.
ورغم أن شركة "أنجلو" رفضت العرض الذي تقدمت به شركة "بي إتش بي" بقيمة 49 مليار دولار، فقد وافقت على إجراء محادثات مع الشركة، التي يتعين عليها الآن أن تقدم عرضاً قوياً بحلول 29 من مايو الحالي.
وشركة الأنجلو أميركية هي شركة تعدين بريطانية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا ولندن.
-
اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 1.2 مليون سهم من طرح "تالكو الصناعية" في "تاسي"
بسعر 43 ريالا للسهم
أسواق المال
-
عضو بالمركزي الأوروبي لا يستبعد خفض الفائدة في شهري يونيو ويوليو
يعارض آراء باقي الأعضاء الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه فكرة التخفيضات المتتالية
اقتصاد
-
"إم آي إس" السعودية تستثمر في شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لـ"إيلون ماسك"
ضخت مليون دولار في شركة "X AI"
شركات