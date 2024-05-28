تحذير من صفقة استحواذ بـ 4.3 مليار دولار تهدد بإضعاف عملة جنوب إفريقيا

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توقع بنك جي بي مورغان تشيس أن يؤدي استحواذ "BHP" على شركة التعدين "Anglo American"، إلى تخارجات مالية بقيمة 4.3 مليار دولار من جنوب إفريقيا.

وأضاف البنك أن مثل هذه التخارجات المالية من البلاد قد تؤدي إلى إضعاف عملة الراند بعد ارتفاعها بـ 4.4% أمام الدولار منذ بداية العام.

وبالنسبة لهذه الصفقة التي اقترحتها شركة "بي إتش بي" ورفضتها شركة "إنجلو أميركان" ستتضمن قيام الأخيرة بتوزيع ممتلكاتها في وحدات خام الحديد والبلاتين التابعة لها في جنوب إفريقيا على المساهمين.

ورغم أن شركة "أنجلو" رفضت العرض الذي تقدمت به شركة "بي إتش بي" بقيمة 49 مليار دولار، فقد وافقت على إجراء محادثات مع الشركة، التي يتعين عليها الآن أن تقدم عرضاً قوياً بحلول 29 من مايو الحالي.

وشركة الأنجلو أميركية هي شركة تعدين بريطانية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا ولندن.