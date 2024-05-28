"ألفاريز آند مارسال" تعين عضوا منتدبا مسؤولا عن الضرائب غير المباشرة في الشرق الأوسط

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أعلنت ألفاريز آند مارسال للاستشارات الضريبية، التابعة لألفاريز آند مارسال المتخصصة بتقديم الخدمات الاستشارية، عن تعيين جاستن وايتهاوس عضوا منتدبا مسؤولا عن الضرائب غير المباشرة بالشرق الأوسط.

وقالت ألفاريز آند مارسال في بيان اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن وايتهاوس خبير في ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة الدولية. وقد شارك في صياغة قوانين الضرائب غير المباشرة في أكثر من دولة خليجية قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018. ويمتلك وايتهاوس خبرة تمتد لأكثر من 30 عاما من العمل في المملكة المتحدة وأوروبا ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

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وقالت الشركة في بيانها إن وايتهاوس سيركز في منصبه الجديد على بناء وقيادة قسم خدمات الضرائب غير المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، بالعمل عن كثب مع فيشال شارما، المدير الإداري لشركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات الضريبية.

كما تشمل مهامه الرئيسية تطوير مجموعة جديدة من عروض خدمات الضرائب غير المباشرة الدولية وعقد الشراكات مع الموردين الخارجيين، لمساعدة عملاء ألفاريز آند مارسال على مواجهة التعقيدات المتنامية في المشهد التنظيمي للضرائب غير المباشرة. ويقدم وايتهاوس الدعم للعملاء من مختلف القطاعات، بما يشمل القطاع العقاري والسياحة والسفر والمنتجات الاستهلاكية وشركات الأسهم الخاصة والقطاع العام.

من جانيه قال مارفن رست، العضو المنتدب في شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات الضريبية في المملكة المتحدة، ورئيس ألفاريز آند مارسال للاستشارات الضريبية في أوروبا "يتزايد اهتمام الكثير من العملاء بفهم اللوائح التنظيمية المعقدة والاعتبارات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة، لا سيما بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها القوانين الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية. ويسرنا انضمام وايتهاوس إلى فريقنا سريع النمو في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع للاستفادة من خبراته الفريدة التي اكتسبها من خلال العمل على صياغة هذه القوانين".

وقبل انضمامه إلى ألفاريز آند مارسال، عمل وايتهاوس في شركة إرنست ويونغ لمدة 5 أعوام، حيث تولى قيادة قسم ضريبة القيمة المضافة في منطقة لندن، وركز على تقديم الاستشارات للشركات المتوسطة والكبيرة حول إدارة شؤونها الضريبية العابرة للحدود. وشغل أيضا العديد من المناصب في شركة ديلويت التي عمل فيها لأكثر من 15 عاما، حيث تولى قيادة قسم ضريبة القيمة المضافة في لندن والشرق الأوسط، كما شغل منصب الرئيس العالمي لشؤون الضرائب لشركات القطاع العام، وهو أيضاً خبير ضرائب معتمد.