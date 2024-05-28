"إيدج" الإماراتية للدفاع تزود "تاليس" الفرنسية بحلول إنتاجية متقدمة

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قالت شركة إيدج الإماراتية العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على تزويد شركة تاليس الفرنسية بحلول متقدمة وشاملة للإنتاج الصناعي.

وأوضحت إيدج في بيان صحافي على موقعها الالكتروني أن تاليس العاملة في مجال حلول الدفاع المتقدمة وتكنولوجيا الأمن والطيران والفضاء أكدت التزامها رسميا بتوقيع خطابي نوايا مع شركتي إي.بي.آي وهالكن التابعتين لها.

وأضافت أن الإعلان جاء خلال منتدى اصنع في الإمارات 2024، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت إيدج إنه بموجب الاتفاقين، ستضيف الشركتان عددا من الأنشطة التجارية المنتظمة إلى مبادرة وجهتك الإمارات، بدعم من مجلس توازن ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مضيفة أن هذه الأنشطة تشمل التصميم والنماذج الأولية والتصنيع وتجميع مكونات التصدير المختلفة.

ووفقا للبيان، تعمل إي.بي.آي في مجال الهندسة الدقيقة ضمن قطاع الطيران والنفط والغاز والصناعات الدفاعية في الإمارات بينما تتولى هالكن تصميم وإنتاج أنظمة الأسلحة الموجهة ومجالات أخرى.