"بنك أبوظبي الأول" يعين جاي سميث في منصب رئيس التمويل العالمي للشركات

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أعلن بنك أبوظبي الأول عن تعيين جاي سميث في منصب مدير عام أول ورئيس التمويل العالمي للشركات، حيث تشمل مسؤولياته تزويد العملاء بالحلول والاستشارات المتعلقة بهيكلة رأس المال وكيفية إعداد الصفقات، وأسواق رأس المال والديون وتمويل القروض، وخدمات الأوراق المالية.

وقال البنك في بيان اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي إن سميث يتمتع بخبرة لأكثر من 25 عاما في قطاع المصارف والتمويل؛ حيث عمل قبل انضمامه إلى بنك أبوظبي الأول لدى مجموعة نورما خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2024، وشغل مؤخرا منصب رئيس حلول تمويل العملاء في آسيا (اليابان سابقا) في هونغ كونغ.

كما عمل أيضاً لدى شركة غراب، وهي شركة تكنولوجية متعددة الجنسيات في سنغافورة، وتولى في عام 2016 منصب رئيس مجموعة التمويل الاستراتيجي وتمويل الشركات. وبين عامي 1996 و2016، شغل سميث عدة مناصب قيادية في بنك باركليز للاستثمار في لندن ونيويورك وهونغ كونغ، بما في ذلك إدارة أنشطة الأعمال الإقليمية في مجالات إنشاء الديون، وتغطية الرعاة الماليين، وأسواق رأس مال القروض، والتمويل بالرافعة المالية.

ونقل البيان عن مارتن تريكود، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار للمجموعة في بنك أبوظبي الأول قوله "لدى جاي سميث خبرات واسعة ومتنوعة نثق بأنها ستمثّل رافدا قويا لأداء مجموعة الخدمات المصرفية للاستثمار. وسيساهم بدور فاعل في تعزيز التواصل الاستراتيجي مع العملاء، ومنح زخم أكبر لنمو أنشطتنا إقليمياً وعالميا، بما يلبي احتياجات وتطلعات عملائنا على كافة المستويات".