" تعزيز" الإماراتية ترسي عقد بناء منشأة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون على "تكنيومنت"

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أعلنت شركة تعزيز المشروع المشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والقابضة (إيه.دي.كيو) اليوم الثلاثاء ترسية عقد بناء منشأة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة إنتاجية مليون طن سنويا في مدينة الرويس الصناعية على شركة تكنيومنت.

وقالت تعزيز وهي منظومة الكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في الرويس في بيان إن العقد تمت ترسيته من جانب فرتيغلوب أحد الشركاء في منظومة تعزيز وميتسوي وجي.إس إنرجي كوربوريشن.

وجاء في البيان أن من المتوقع أن تساهم المنشأة الجديدة في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في مجال إنتاج الوقود منخفض الكربون ودعم قدراتها على الاستفادة من الطلب المتزايد على الأمونيا منخفضة الكربون كوقود ناقل للهيدروجين النظيف.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التشييد في الربع الثالث من عام 2024، حيث من المخطط أن تنطلق عمليات التشغيل في عام 2027.

ومن المتوقع أن يتم إعادة توجيه جزء كبير من قيمة عقد أعمال التشييد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني.

وتقدر دراسة أولية لتقييم الأثر البيئي للمشروع أن تنتج المرحلة الأولى من المنشأة أمونيا أقل كثافة من حيث الانبعاثات بنسبة 50% مقارنة بالأمونيا التقليدية، وخلال المرحلة الثانية، ستركز المنشأة على تحقيق خفض أكبر فى كثافة انبعاثاتها بالاعتماد على تقنية التقاط الكربون واحتجازه.

وقال مشعل سعود الكندي الرئيس التنفيذي لشركة تعزيز في البيان "تستخدم الأمونيا كوقود انتقالي رئيسي في مجموعة من تطبيقات الطاقة وتمثل فرصة غير مسبوقة لسد الفجوة بين مصادر الطاقة التقليدية والجهود العالمية المبذولة لبناء مستقبل منخفض الكربون.

وتعد منشأة الأمونيا التي من المقرر أن تُنتج ما يكفي من الأمونيا منخفضة الكربون لتأمين احتياجات مئات الآلاف من المنازل من الكهرباء سنويا، عاملا محوريا في تمكين تعزيز من القيام بمهمتها المتمثلة في تعزيز سلاسل التوريد لقطاع التصنيع المحلي وزيادة القيمة المحلية المضافة ودعم وتحفيز قدرات التصنيع في دولة الإمارات مع التركيز على الاستدامة".

ووفقا للبيان، تعطي المرحلة الأولى من تعزيز الأولوية لإنتاج ست مواد كيماوية محليا تشمل كلا من الأمونيا والميثانول وثاني كلوريد الإيثيلين وكلوريد البولي فينيل كلوريد ومونومر كلوريد الفينيل والمواد الكاوية، ما يمهد الطريق لتصنيع مئات المنتجات النهائية للمرة الأولى محليا، وتوفير المزيد من فرص التصنيع والتنويع الاقتصادي في الدولة.

ومن المتوقع بحسب البيان أن تستقطب هذه المرحلة استثمارات بمليارات الدولارات تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق الآلاف من فرص العمل في السنوات العشرين المقبلة.

وقال البيان إن تعزيز بدأت عملية التصميم لتنفيذ توسع مستقبلي بمليارات الدولارات يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى بأكثر من الضعف، مع التركيز على خفض الانبعاثات من خلال استخدام الطاقة النظيفة وتقنيات التقاط الكربون.