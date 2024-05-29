عطل في ستارلينك يتسبب في قطع الاتصالات لمدة 40 دقيقة
أبلغ أكثر من 41000 مستخدم عن مشكلات مع ستارلينك
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عادت ستارلينك الخاصة برجل الأعمال إيلون ماسك، إلى العمل بعد انقطاع أثر على خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بـ SpaceX مساء أمس.
ويبدو أن الحادث استمر لنحو ساعة تقريبًا، قبل أن تعلن شركة ستارلينك على موقع X، تويتر سابقًا، أنه "تم حل مشكلة الشبكة بالكامل".
وأبلغ أكثر من 41000 مستخدم عن مشكلات مع ستارلينك على موقع تتبع انقطاع الخدمة Downdetector.
لم يتم تحديد السبب بعد، ولم يعلق إيلون ماسك شخصيًا عليه بعد.
عانت شبكة ستارلنك من انقطاع مماثل لمدة ساعة في سبتمبر.
قبل ذلك، في أبريل 2023، تعرضت الشركة لانقطاع عالمي لعدة ساعات، وأرجعت ذلك إلى شهادات الأمان منتهية الصلاحية في محطاتها الأرضية.
بدأت ستارلينك، وهي شركة تابعة لشركة SpaceX، في إطلاق أقمارها الصناعية ستارلينك في عام 2019. وهي توفر تغطية لأكثر من 70 دولة وتمتلك حوالي 60% من نحو 7500 قمر صناعي تدور حول الأرض.
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