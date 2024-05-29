مساهمو "هيس" يوافقون على الاندماج مع "شيفرون" في صفقة بـ 53 مليار دولار

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صوّت المساهمون في "هيس كورب - Hess Corp"بالموافقة على صفقة بقيمة 53 مليار دولار لبيع شركة الطاقة الأميركية إلى ""شيفرون-Chevron".

ويأتي ذلك رغم تحفّظ العديد من كبار المساهمين عن التصويت، حسب ما ذكرته مصادر لبلومبرغ، بسبب الخلاف بين "إكسون موبيل كورب Exxon Mobil Corp، وشيفرون، حول أصول "هيس" النفطية في غيانا، والتي تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ينضم الرئيس التنفيذي لشركة هيس إلى مجلس إدارة شركة شيفرون بمجرد إغلاق الصفقة.

يذكر أن "إكسون -Exxon"قد تقدمت بطلب للتحكيم أمام غرفة التجارة الدولية في باريس خلال مارس، وقالت إنها تتوقع أن تمتد الإجراءات حتى عام 2025، مؤكدة أن لها حق الطعن في عرض شيفرون لشراء أسهم "هيس كورب - Hess Corp".