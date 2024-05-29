نمو أرباح "دبي للاستثمارات الحكومية" 68% إلى 60.8 مليار درهم في 2023

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نما صافي ربح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 68% إلى 60.8 مليار درهم في 2023.

وقالت المؤسسة في بيان إن نمو صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى قطاع المواصلات بارتفاع بلغت نسبته 119%، وزيادة في أرباح الخدمات المالية والمصرفية بنسبة 69%، الأمر الذي أدى إلى وصول صافي الأرباح إلى "مستويات قياسية".

وأضافت المؤسسة أن الزخم القوي في قطاعي العقارات والضيافة ساهم في تسجيل أرباح قياسية في العديد من الشركات في المجموعة، كما حقق إنتاج النفط والغاز والألمنيوم أرباحا جيدة وإن كانت أقل من العام الماضي وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت المؤسسة في بيانها إن الإيرادات ارتفعت 16% إلى 310.2 مليار درهم مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع حركة الركاب في المواصلات وكذلك نمو الأصول وارتفاع أسعار الفائدة في الخدمات المالية والمصرفية.

بينما تراجعت عائدات قطاع النفط والغاز على خلفية تراجع أسعار النفط العالمية عن أسعار الذروة التي وصلتها في عام 2022.

لكن المؤسسة قالت إنه بوجه عام، نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية، مما أدى إلى زيادة هامش الأرباح.

وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 50.3 مليار درهم بارتفاع نسبته 69%.

وذكرت المؤسسة أن أصولها ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 1.32 تريليون درهم بارتفاع 12% أي ما يعادل 145.3 مليار درهم، بينما وصلت المديونيات إلى 1.011 تريليون درهم بارتفاع نسبته 11%.

وقالت المؤسسة إن نمو الأصول كان مدفوعا بقطاع الخدمات المصرفية الذي زادت أصوله بنسبة 16%. كما نمت الأصول في العمليات غير البنكية 5% مع انخفاض مديونياتها.

بينما ارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بقيمة 21.4 مليار درهم لتسجل مستوى قياسيا وصل إلى 237.9 مليار درهم.

وقال العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد إبراهيم الشيباني، "أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن تسجيل أفضل أداء لها على الإطلاق، وحققت المجموعة هذا الإنجاز القوي والاستثنائي على مدار ثلاثة أعوام متتالية، حيث شهدت نتائجها المالية في هذه الأعوام نموا كبيرا ووصلت لمستوياتٍ غير مسبوقة في الإيرادات والأرباح مدفوعة بشكلٍ رئيسي من قطاعي الطيران والبنوك".

وأضاف "تحقق النمو في المجموعة بناء على الزخم الاقتصادي الإقليمي وزيادة قدرتنا على المنافسة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح وتحسن الأداء في الشركات التابعة لمحفظتنا في المواصلات والخدمات المالية والمصرفية وغيرها من قطاع الأعمال. وعلى صعيد المجموعة ككل، تعزّزت مكانتنا المالية جرّاء تحسّن السيولة ونوعية الأصول وانخفاض مديونيات العمليات غير البنكية، حيث سجلت الأصول والأسهم أرقامًا قياسية جديدة".

ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية هي الذراع الاستثمارية الرئيسي لحكومة دبي. وتأسست في 2006، وتم تكليفها بتوحيد وإدارة محفظة حكومة دبي من الاستثمارات والمؤسسات التجارية. كما تعمل المؤسسة على تقديم الإشراف المالي والاستراتيجي للشركات التابعة لمحفظتها، بهدف تنمية القيمة التي سوف تعود بالفائدة على إمارة دبي على المدى الطويل.

وتضم محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عددا من الشركات العاملة بقطاعات الخدمات المالية والمصرفية، المواصلات، الصناعة والطاقة، العقارات والبناء، الضيافة والترفيه، البيع بالتجزئة وغيرها.