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سوق السعودية

"أنابيب الشرق" توقع عقدا مع "الرواف للمقاولات" بقيمة تتجاوز 142 مليون ريال

مدة العقد 19 شهر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن توقيع عقد مع شركة الرواف للمقاولات بقيمة تتجاوز 142 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن العقد يشمل أعمال تغليف وتوريد أنابيب الصلب، ومدة العقد 19 شهرا.

وأضافت أن الأثر المالي للعقد سوف يظهر في الربع الثالث من العام المالي 2024 / 2025 م، وحتى الربع الأول من العام المالي 2026 /2027 م.

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