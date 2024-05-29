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استحواذ

"أنجلو أميركان" لن تمدد الموعد النهائي لعرض الاستحواذ من شركة BHP

ينتهي اليوم الساعة الخامسة مساء بتوقيت لندن

دبي - العربية.نت
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مع دخول الساعات الأخيرة لمحادثات استحواذ "بي إتش بي غروب- BHP Group" على "أنجلو أميركان - Anglo American" قالت الأخيرة إنها لن تمدد الموعد النهائي للمفاوضات التي تنتهي الساعة 5 مساء بتوقيت لندن.

وفي حال انتهاء الموعد النهائي سيتعين على BHP الانتظار لمدة ستة أشهر قبل تقديم أي عرض استحواذ آخر.

يذكر أن شركة Anglo American ومقرها لندن قد رفضت عرض الاستحواذ الثالث لشركة التعدين التي يقع مقرها في ملبورن بقيمة 34 مليار جنيه إسترليني.

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وكان بنك جي بي مورغان تشيس قد توقع أن يؤدي استحواذ "BHP" على شركة التعدين "Anglo American"، إلى تخارجات مالية بقيمة 4.3 مليار دولار من جنوب إفريقيا.

وأضاف البنك أن مثل هذه التخارجات المالية من البلاد قد تؤدي إلى إضعاف عملة الراند بعد ارتفاعها بـ 4.4% أمام الدولار منذ بداية العام.

وبالنسبة لهذه الصفقة التي اقترحتها شركة "بي إتش بي" ورفضتها شركة "إنجلو أميركان" ستتضمن قيام الأخيرة بتوزيع ممتلكاتها في وحدات خام الحديد والبلاتين التابعة لها في جنوب إفريقيا على المساهمين.

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