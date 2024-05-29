"التصدير والاستيراد" السعودي يقدم تسهيلات ائتمانية بـ500 مليون دولار لـ"ماكوايري "

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أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية شروط وأحكام غير ملزمة لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار لمجموعة ماكوايري لمدة ثلاث سنوات.

وقال البنك في منشور على منصة إكس إن الاتفاق الذي وقعه في لندن يهدف لتعزيز مشتريات المجموعة من السلع والخدمات السعودية وربط المصدرين المحليين مع أكثر من 156 سوقا حول العالم.

ويترأس الرئيس التنفيذي للبنك سعد الخلب وفدا إلى العاصمة البريطانية، وذلك بهدف استكشاف الفرص وعقد الشراكات التجارية الهادفة إلى تمكين الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.