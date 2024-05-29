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ذكاء اصطناعي

"المملكة القابضة" بين ممولي شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي

6 مليارات دولار جمعتها xAI خلال جولة تمويل من السلسلة (ب)

دبي - العربية.نت
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شاركت شركة المملكة القابضة في جولة التمويل الأخيرة لشركة الذكاء الاصطناعي التابعة للملياردير إيلون ماسك، من السلسلة (ب) والتي جمعت 6 مليارات دولار.

وكشف بيان لشركة xAI على موقعها الإلكتروني، اطلعت عليه "العربية Business"، أن الأمير الوليد بن طلال، وشركته "المملكة القابضة" كانا من بين المشاركين في جولة التمويل الأخيرة لشركة "xAI" الناشئة التي يملكها إيلون موسك والتي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار.

ويركز المشروع على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة بما في ذلك برنامج الدردشة الآلي Grok.

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وأعلنت الشركة على موقعها الإلكتروني يوم الأحد عن تمويل من السلسلة B بقيمة 6 مليارات دولار من المستثمر السعودي بالإضافة إلى شركات "Andreessen Horowitz"، و"Sequoia Capital"، و"Fidelity Management & Research Company"، و"Valor Equity Partners"، و"Vy Capital".

وكشف الموقع الإلكتروني للشركة الناشئة عن هذه المعلومات يوم الثلاثاء، حيث كانت شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة الشركة من بين المستثمرين الرئيسيين.

سيتم استخدام الأموال من الجولة لطرح منتجات xAI الأولى في السوق، و"بناء بنية تحتية متقدمة، وتسريع البحث وتطوير التقنيات المستقبلية"، كما جاء في البيان، موضحاً أن الشركة الناشئة "ستستمر في هذا المسار الحاد من التقدم على مدار العام".

وتمتلك شركة المملكة القابضة أيضاً حصة في منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بـ ماسك والمعروفة باسم "X"، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم "تويتر". وتمتلك شركة المملكة القابضة أيضاً حصصاً في البنك الأميركي سيتي غروب، وشركة "ليفت"، بالإضافة إلى شركات الفنادق والمنتجعات فور سيزونز، وفندق جورج الخامس في باريس، وفندق سافوي في لندن.

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