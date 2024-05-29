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شعار الجزيرة تكافل
شعار الجزيرة تكافل
سوق السعودية

"بنك الجزيرة" يوقع اتفاقية لشراء أسهم "سوليدرتي" في "الجزيرة تكافل"

حصة البنك ستصبح 19.4 مليون سهم وبنسبة 29.36% من أسهم الشركة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن استلامها إشعار من كل من "بنك الجزيرة" و"مجموعة سوليديرتي القابضة" (شركة مساهمة مقفلة بحرينية).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الإشعار تضمن توقيع اتفاقية لشراء أسهم خارج السوق بحيث يشتري بنك الجزيرة كامل أسهم شركة مجموعة سوليديرتي القابضة (شركة مساهمة مقفلة بحرينية) عدد 4.65 مليون سهم بما نسبته 7.05% من رأس مال شركة الجزيرة تكافل تعاوني، وذلك من خلال صفقة خاصة.

وأضافت أنه بعد إتمام الصفقة، ستصبح حصة بنك الجزيرة 19.4 مليون سهم وبنسبة 29.36% من أسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني.

وذكرت أن مجموعة سوليدرتي القابضة، لن تصبح مالكة لأي حصة أو أسهم في شركة الجزيرة تكافل تعاوني.

وأوضحت أن ذلك بحسب الاتفاقية المبرمة فيما بينهم، وبحسب عدم ممانعة هيئة التأمين على الصفقة الخاصة.

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