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سوق السعودية

"جاز" توقع عقدين بـ760.87 مليون ريال مع "أرامكو"

لأعمال الهندسة والتوريد والبناء في مشروعين لتوسعة شبكة الغاز الرئيسية

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة جاز العربية للخدمات بتاريخ اليوم 29 مايو 2024 عقدين مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لأعمال الهندسة والتوريد والبناء بقيمة إجمالية 760.87 مليون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت "جاز " في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المشروع الأول هو توسعة شبكة الغاز الرئيسية في تجمع المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم، والثاني بمشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية من شدقم إلى محطة ضخ أرامكو "شرق - غرب"-1،و قيمة العقد نحو 416.26 مليون ريال تقريبا غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ومدته 40 شهرا.

وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة للأعوام 2024 إلى 2026م.

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وذكرت جاز العربية للخدمات في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" أن العقد الثاني لأعمال الهندسة والتوريد والبناء وذلك في مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية من شدقم إلى محطة ضخ أرامكو «شرق - غرب»-1،و قيمة العقد تبلغ 344.61 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة ومدته 40 شهراً.

وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة للأعوام 2024 إلى 2027م.

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