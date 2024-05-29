"سلوشنز" توقع اتفاقية مع "جدة للتنمية" لإنشاء شركة جديدة برأسمال 3 ملايين ريال
الشركة الجديدة ستقدم خدمات الحلول التقنية والرقمية للمشاريع التي تديرها شركة جدة
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وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، اتفاقية مشروع مشترك مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لتأسيس شركة برأسمال 3 ملايين ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المشروع المشترك مع الشركة التابعة لأمانة جدة يأتي في إطار تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالمملكة (PPPs).
وأضافت أن الشركة الجديدة ستقدم خدمات الحلول التقنية والرقمية للمشاريع التي تديرها شركة جدة وشركاتها التابعة.
وأوضحت أنها ستمتلك حصة 70% من المشروع المشترك بينما تمتلك شركة جدة حصة 30%.
وذكرت أن الشراكة خاضعة للموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لإتمام الشراكة وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.
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