"يوتيوب" تدخل عالم الألعاب الإلكترونية عبر 75 لعبة مجانية

1 دقيقة للقراءة

قررت منصة "يوتيوب" للفيديو الدخول إلى عالم ألعاب الفيديو من خلال YouTube Playables، وهي مجموعة مختارة من الألعاب المجانية المتوفرة على المنصة.

وقالت "YouTube": "هناك أكثر من 75 لعبة للاختيار من بينها، يمكن لعبها مجانًا عبر الهاتف المحمول أو من خلال المتصفح".

حاليًا، تتميز Playables بعدد من الألعاب القصيرة المصممة على الأجهزة المحمولة والتي تعتبر مثالية للأشخاص كثيري التنقل.

تعد ألعاب الهاتف المحمول الشهيرة مثل آنجري بيردز الشهيرة ولعبة ووردز أوف وندرز وتريفيا كراك، جزءًا من الألعاب الأولى التي تمت إضافتها إلى "يوتيوب".

ويمكن تشغيل قائمة الألعاب إما عبر موقع الويب أو التطبيق من خلال النقر فوق علامة التبويب "استكشاف" في الصفحة الرئيسية.

في الوقت الحالي، تعد Playables جزءًا من YouTube، ولن تحتاج إلى اشتراك مثل YouTube Premium أو خطة "يوتيوب" العائلية إذا كنت تريد تشغيلها.