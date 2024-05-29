مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ألعاب يوتيوب
منصة "يوتيوب" للفيديو
تكنولوجيا

"يوتيوب" تدخل عالم الألعاب الإلكترونية عبر 75 لعبة مجانية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قررت منصة "يوتيوب" للفيديو الدخول إلى عالم ألعاب الفيديو من خلال YouTube Playables، وهي مجموعة مختارة من الألعاب المجانية المتوفرة على المنصة.

وقالت "YouTube": "هناك أكثر من 75 لعبة للاختيار من بينها، يمكن لعبها مجانًا عبر الهاتف المحمول أو من خلال المتصفح".

حاليًا، تتميز Playables بعدد من الألعاب القصيرة المصممة على الأجهزة المحمولة والتي تعتبر مثالية للأشخاص كثيري التنقل.

مطورو ألعاب الفيديو لا يمكنهم إيقافها.. خدعة "الفكة" التي جمعت 183 مليار دولار قصص اقتصادية شركات مطورو ألعاب الفيديو لا يمكنهم إيقافها.. خدعة "الفكة" التي جمعت 183 مليار دولار

تعد ألعاب الهاتف المحمول الشهيرة مثل آنجري بيردز الشهيرة ولعبة ووردز أوف وندرز وتريفيا كراك، جزءًا من الألعاب الأولى التي تمت إضافتها إلى "يوتيوب".

ويمكن تشغيل قائمة الألعاب إما عبر موقع الويب أو التطبيق من خلال النقر فوق علامة التبويب "استكشاف" في الصفحة الرئيسية.

في الوقت الحالي، تعد Playables جزءًا من YouTube، ولن تحتاج إلى اشتراك مثل YouTube Premium أو خطة "يوتيوب" العائلية إذا كنت تريد تشغيلها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط