ارتفاع شحنات هواتف "آيفون" إلى الصين 52% في أبريل

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شهدت مبيعات هواتف "آيفون" في الصين انتعاشاً قوياً الشهر الماضي، مع صعود الشحنات الواردة إلى أسواق ثاني أكبر اقتصادات العالم، بفضل الخصومات المُطبقة من قبل شركاء البيع بالتجزئة.

ووفقا لبيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،ارتفعت شحنات الهواتف الذكية الواردة إلى الصين خلال أبريل، حيث تم استيراد 3.5 مليون وحدة تحمل علامات تجارية أجنبية.

وحسب تقديرات "بلومبرغ"، استحوذت "آيفون"على 52% من شحنات الهواتف الأجنبية إلى الصين في أبريل، وخفّضت شركة "آبل" والموزعون التابعون لها في الصين أسعار هواتف "آيفون"منذ بداية العام الحالي، ومن المقرر استمرار هذه التخفيضات حتى حلول موسم الخصومات الذي يصاحب مهرجانا للتسوق في 18 من يونيو.