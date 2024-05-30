ارتفاع صافي ربح "المصرية للاتصالات" 2% إلى 3.9 مليار جنيه في الربع الأول

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أعلنت شركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، أنها حققت صافي ربح بعد الضرائب في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 3.9 مليار جنيه بارتفاع 2% على أساس سنوي.

وقالت في بيان صحافي إن الأداء المالي تأثر جزئيا بزيادة الفائدة التي تقدر بواقع 2.2 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلا عن الزيادة في مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 41%، وثبات إيراد الاستثمار من الشركات الشقيقة نتيجة للتغير في أسعار الصرف.

وأضافت أن إجمالي الإيرادات المجمعة نما 25 %في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها قبل عام ليصل إلى 17.5 مليار جنيه، نتيجة النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات والذي ساهم بنسبة 62% في إجمالي النمو في الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت إن إيرادات مبيعات السعات الدولية وإيرادات المكالمات الدولية الواردة ساهمت في إجمالي النمو في الإيرادات بنسبة 17% و11% على التوالي.

وأوضحت أن عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت ارتفعا 9% و8% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بينما حقق عدد مشتركي خدمات المحمول نموا بلغ 4% ليصل إلى 13 مليون مشترك.