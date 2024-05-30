شراكة بين "نيو للفضاء" السعودية و"ديسبلاي" الفرنسية لإطلاق منصات رقمية لركاب الطيران

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أعلنت مجموعة نيو للفضاء السعودية "إن.إس.جي" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اليوم الخميس شراكتها مع شركة ديسبلاي إنترأكتيف الفرنسية لخدمات الترفيه والاتصال على متن الطائرات لإطلاق منصات رقمية بهدف توفير أعلى جودة لتجربة الركاب خلال رحلاتهم الجوية.

وقالت نيو للفضاء في بيان إن الشراكة ستسفر عن إطلاق منصة الخدمات المدارة سكاي ويفز ومنصة سكاي فلاي للمستخدم النهائي.

ووفقا للبيان، ستقدم منصة سكاي ويفز، التي سيتم إطلاقها في البداية مع شركات الطيران الرائدة بالمملكة، مجموعة واسعة من الإمكانات لتعزيز الخدمات التي توفرها شركات الطيران للركاب، بما في ذلك الاتصال السلس والخدمات الرقمية على متن الرحلات، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضحت الشركة أن هذا النظام لا يعتمد فحسب على عمليات الأقمار الصناعية الأساسية، بل يتوافق تماما مع نموذج الاتصال كخدمة، ليوفر بذلك حل اتصال شاملا ومناسبا لمستقبل شركات الطيران.

وأضافت أن منصة سكاي فلاي، وهي بوابة للمستخدم النهائي، ستتيح للمسافرين مجموعة من الخدمات أثناء الرحلات الجوية مثل مشاهدة الأفلام بجودة عالية والتسوق الإلكتروني والاستفادة من العديد من الخدمات الترفيهية خلال رحلتهم بتجربة سلسة.

وتقدم مجموعة نيو للفضاء مجموعة واسعة من الخدمات عبر الأقمار الصناعية والتي تشمل خدمات الاتصالات الفضائية ورصد الأرض والاستشعار عن بعد والملاحة عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء، كما أنها ستستثمر في قطاعات الفضاء المختلفة وتقنياته.